В посольстве в Латвии заявили, что говорить о депортации россиян рано

В посольстве России в Риге, комментируя ситуацию с возможной депортацией россиян из Латвии за отсутствие оформления статуса жителя ЕС, заявили, что говорить о депортации из страны преждевременно. Об этом представители дипмиссии сообщили «РИА Новости».

Ранее Politico сообщило о том, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Согласно изданию, предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.

Его актуальная редакция требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тыс. россиян. Большинство из них требования выполнили, около 2,6 тыс. россиян покинули Латвию, но более 800 граждан России, как сообщили в управлении, не смогли вовремя подать необходимые документы. Пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится «незаконным», подчеркнули в ведомстве.

«Согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную «депортацию», — отметили в российском посольстве. Там добавили, что подобная процедура может быть предпринята только по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство разработало комплекс мер по оказанию помощи более чем 800 соотечественникам, которых планирует депортировать Латвия. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия латышских властей подпадают под понятие нацизм.