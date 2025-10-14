Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) ограничил прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода закрывали для полетов 4 и 5 октября. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
За ночь на 13 октября над регионами России, Черным и Азовским морями силы ПВО сбили 103 дрона.
