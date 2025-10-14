 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты

Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) ограничил прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода закрывали для полетов 4 и 5 октября. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Роман Соколов / ТАСС

За ночь на 13 октября над регионами России, Черным и Азовским морями силы ПВО сбили 103 дрона.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Нижний Новгород аэропорты ограничения
Материалы по теме
В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Политика
Третий российский аэропорт приостановил полеты
Политика
Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship Технологии и медиа, 03:23
В посольстве в Латвии заявили, что говорить о депортации россиян рано Политика, 03:13
В суд Москвы снова поступил иск к Пугачевой Политика, 03:05
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп назвал премьера Канады «президентом» Политика, 02:23
Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле Общество, 02:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов Политика, 02:16
В Тернополе произошла массовая драка после попытки мобилизовать тренера Политика, 01:32
Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире Общество, 01:20
Wildberries & Russ стала участником приватизации почты Узбекистана Бизнес, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кличко ответил на слова Зеленского, раскритиковавшего защиту ТЭЦ в Киеве Политика, 00:59
Трамп назвал Пашиняна «соотечественником» Алиева Политика, 00:43