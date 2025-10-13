В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
В ночь на 13 октября полеты приостановили также в аэропортах Волгограда, Геленджика и Астрахани.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне атак беспилотников. Над регионами России, Черным и Азовским морями с 20:15 до 23:00 мск 12 октября перехватили 37 украинских дронов, сообщило Минобороны.
