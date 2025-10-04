Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты
Четвертый с вечера 3 октября аэропорт приостановил полеты — прием и выпуск воздушных судов ограничены в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, в отношении нижегородской воздушной гавани они действуют с 02:05 мск.
До этого, в 23:09 мск, ограничения коснулись аэропортов Волгограда и Саратова, после — полеты приостановил калужский. В 04:32 Кореняко сообщил о возобновлении их работы.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, МЧС в 21:44 мск уведомило в своем приложении жителей Волгоградской области о беспилотной опасности, Калужской — в 23:02 мск.
В последний раз об ограничениях на вылет и прилет воздушных судов в Стригино представитель Росавиации писал в своем телеграм-канале 14 сентября. Они действовали менее двух часов.
