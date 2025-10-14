Кличко ответил на слова Зеленского, раскритиковавшего защиту ТЭЦ в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на критику президента Владимира Зеленского, связанную с повреждением энергообъектов в украинской столице, заявив, что все мероприятия по защите критической инфраструктуры города осуществлялись согласно требованиям Генштаба ВСУ. Свой ответ Кличко опубликовал в телеграм-канале.

Зеленский 10 октября раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве, отметив, что вопрос не только в ПВО. «Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — сказал президент Украины.

Кличко отметил, что власти Киева приняли консолидированные решения по защитным мерам, и задался вопросом: «поврежденные объекты критической инфраструктуры по всей стране тоже не защитил Кличко?»

«Именно Совет обороны города утверждал и принимал решения по защитным мерам. Ведь его представители обладают соответствующей компетенцией, опытом и профессиональным подходом (в Совет, напомню, входят представители ВСУ, ГСЧС, СБУ, МВД, прокуратуры и других структур)», — отметил мэр.

После завершения строительства защиты первого уровня, по его словам, была разработана программа для объектов второго уровня, предусматривающая резервное энергоснабжение и строительство железобетонных укрытий. Кличко подчеркнул, что столица выделила на эти укрытия 3,7 млрд гривен. Он отметил, что, несмотря на обеспеченное финансирование, городу пришлось самостоятельно реализовывать эту программу, и «Киев с этой задачей справляется».

Ранее с просьбой проверить деятельность Кличко выступил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко. Ткаченко также призвал мэра «посмотреть в завтрашний день» и направить деньги на обеспечение безопасности городской инфраструктуры, вместо того чтобы тратиться на мосты и брусчатку. Он добавил, что Совет обороны Киева собирается выслушать доклад Кличко о принимаемых мерах для защиты коммунальных объектов, которые находятся в ведении КГГА.

О возможных перебоях с электроснабжением в Киеве Кличко сообщил в ночь на 10 октября. Тогда «Страна» и издание «Корреспондент» писали, что взрывы прозвучали в районе ТЭЦ-6. В тот же день часть Киева осталась без света, о чем сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.