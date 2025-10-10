Фото: Spencer Platt / Getty Images

Часть Киева осталась без света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Энергетики работают над восстановлением электричества, в первую очередь объектов критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

«Суспiльне» около 6:50 мск написало о взрывах в украинской столице.

Ночью мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Украинские издания, в том числе «Страна.ua», писали, что взрывы звучали в районе ТЭЦ-6.

Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко ночью написал в телеграм-канале, что в разных частях города фиксируются проблемы со светом. Он отмечал, что «на левом берегу ситуация сложная», есть проблемы с водоснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.