Часть Киева осталась без света
Часть Киева осталась без света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Энергетики работают над восстановлением электричества, в первую очередь объектов критической инфраструктуры, говорится в сообщении.
«Суспiльне» около 6:50 мск написало о взрывах в украинской столице.
Ночью мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Украинские издания, в том числе «Страна.ua», писали, что взрывы звучали в районе ТЭЦ-6.
Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко ночью написал в телеграм-канале, что в разных частях города фиксируются проблемы со светом. Он отмечал, что «на левом берегу ситуация сложная», есть проблемы с водоснабжением.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов