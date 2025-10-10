Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов

В Киеве работает система ПВО, на фоне взрывов могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

«Страна» и издание «Корреспондент» пишут, что взрывы прозвучали в районе ТЭЦ-6.

ТЭЦ-6 находится в Деснянском районе Киева, на северо-восточной окраине города близ озера Алмазное. Она обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах города.

Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко, в свою очередь, написал в телеграм-канале в 00:54 мск, что отключения электро- и водоснабжения в Киеве «не допущены».

«Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно. С этим аварийные службы отрабатывают. Районы на связи», — заявил он.

Также «Суспільне» сообщило о звуках взрывов в Днепре примерно в то же время, что и в Киеве.

О взрыве недалеко от той же ТЭЦ Кличко сообщал в июле. В результате взрыва начался пожар. Мэр написал, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.