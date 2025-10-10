 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов

В Киеве и Днепре прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве работает система ПВО, на фоне взрывов могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

«Страна» и издание «Корреспондент» пишут, что взрывы прозвучали в районе ТЭЦ-6.

ТЭЦ-6 находится в Деснянском районе Киева, на северо-восточной окраине города близ озера Алмазное. Она обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах города.

Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко, в свою очередь, написал в телеграм-канале в 00:54 мск, что отключения электро- и водоснабжения в Киеве «не допущены».

«Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно. С этим аварийные службы отрабатывают. Районы на связи», — заявил он.

Также «Суспільне» сообщило о звуках взрывов в Днепре примерно в то же время, что и в Киеве.

О взрыве недалеко от той же ТЭЦ Кличко сообщал в июле. В результате взрыва начался пожар. Мэр написал, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Киев взрыв дроны ТЭЦ Днепр
Материалы по теме
В Одессе и Сумах прозвучали взрывы
Политика
В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы
Политика
Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным Общество, 02:27
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС Политика, 02:11
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году Политика, 01:55
Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву Политика, 01:41
Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов Политика, 01:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07