В подконтрольной Украине части ДНР пропал свет
В подконтрольной Украине части ДНР на фоне прогремевших взрывов пропало электричество, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, энергетическая инфраструктура получила повреждения.
«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — написал глава военной администрации.
По состоянию на 30 августа под контролем российской армии находилось 79% Донецкой республики.
12 октября взрывы прозвучали в Харьковской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
В эту же ночь над территорией России сбили 32 беспилотника.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
