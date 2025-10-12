В подконтрольной Украине части ДНР пропал свет

В подконтрольной Украине части ДНР на фоне прогремевших взрывов пропало электричество, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, энергетическая инфраструктура получила повреждения.

«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — написал глава военной администрации.

По состоянию на 30 августа под контролем российской армии находилось 79% Донецкой республики.

12 октября взрывы прозвучали в Харьковской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

В эту же ночь над территорией России сбили 32 беспилотника.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.