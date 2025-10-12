 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Харьковской области прогремели взрывы

«Суспiльне»: в Харьковской области прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Два взрыва произошло в Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины, сообщает «Суспiльне».

В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 10 октября, Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе в Харьковской области.

Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

