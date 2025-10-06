Власти Харькова сообщили о взрывах и пожаре
В Харькове прогремело около 20 взрывов, начались пожары, сообщили местные власти.
«За 20 минут прогремело около двух десятков взрывов. В городе вспыхнуло несколько пожаров», — написал мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал, что, «по предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар».
Власти города уточняют информацию о пострадавших.
Накануне взрывы прогремели во Львове и Чернигове. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
