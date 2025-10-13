 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком» и своим другом

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

В ходе саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «крепким орешком», следует из трансляции ABC News.

Республиканец отметил, что у Анкары одна из самых мощных армий в мире, и заявил о победе Эрдогана в «недавних конфликтах»: «Если вы посмотрите на некоторые из недавних конфликтов, он был на вершине, и он выигрывал их».

Кроме того, Трамп назвал турецкого лидера своим другом, который «просто хочет, чтобы его оставили в покое». «И каждый раз, когда он мне был нужен, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана», — добавил он.

Трамп исключил вероятность третьей мировой войны после мира в Газе
Политика
Дональд Трамп с подписанным соглашением на саммите, посвящённом прекращению войны в секторе Газа, Шарм-эль-Шейх, Египет

В ходе поездки в Египет Трамп и Эрдоган, а также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа. В рамках мирной сделки они выступили посредниками между Израилем и ХАМАС.

Вечером 13 октября турецкая газета Milliyet и иракское агентство INA сообщили, что Эрдоган и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мирном саммите по Газе, если бы на мероприятие прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Последний не приехал из-за скорого начала еврейского религиозного праздника.

Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган США Турция
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
