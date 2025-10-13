Трамп исключил вероятность третьей мировой войны после мира в Газе
Американский президент Дональд Трамп считает, что третьей мировой войны не будет. Об этом он заявил на саммите по сектору Газа в Египте. Трансляцию мероприятия ведет Al Jazeera.
«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал Трамп.
Президенты США, Египта, Турции 13 октября подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. По словам республиканца, сейчас на Ближнем Востоке наступил долгожданный мир.
«Это очень простое выражение — мир на Ближнем Востоке, и мы слышим его много лет, но никто не думал, что он когда-нибудь наступит. И вот мы там. Я хочу поздравить всех», — сказал Трамп.
Ни израильская сторона, ни представители ХАМАС на подписании договора не присутствовали. Администрация премьера Израиля Биньямина Нетяньяху сообщила, что он не поедет в Египет из-за близости начала еврейского религиозного праздника — в стране отмечают Шмини Ацерет (завершающий день праздника Суккот) и Симхат Тора (празднование окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового цикла).
Однако на организованный Трампом саммит собрались европейские политики — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджия Мелони, главы ближневосточных стран — президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдулла и другие.
Белый дом представил план по прекращению войны между Израилем и сектором Газа из 20 пунктов в конце сентября. В первых пунктах говорится, что Газа станет «дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей» и будет «перестроена на благо жителей». В остальных — описаны шаги к перемирию, обязательства по заложникам и гуманитарной помощи, экономическому устройству и управлению в секторе.
ХАМАС уже отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Трамп заявил, что уже идут переговоры по второй фазе соглашения, так как они переплетаются с первой.
