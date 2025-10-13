 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Нетаньяху не посетит саммит мира в Египте из-за религиозного праздника

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не примет участие в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе из-за еврейского религиозного праздника.

«Премьер-министр поблагодарил президента [США Дональда] Трампа за приглашение, но сообщил, что не сможет принять участие из-за близости начала праздника», — говорится в сообщении, опубликованном офисом премьер-министра в соцсети X.

Саммит по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября.

В этот день в Израиле отмечают праздники Шмини Ацерет и Симхат Тора. Первый является завершающим днем еврейского праздника Суккот, а второй — празднованием окончания годичного цикла чтения Торы и началом нового цикла.

Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте
Политика
Шарм-эль-Шейх, Египет

Накануне ХАМАС и власти Израиля сообщили, что их представители не приедут в Египет для участия в саммите. В ХАМАС объяснили, что в ведении переговоров группировка будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников.

Саммит посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее. После вступления режима прекращения огня в силу Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома, а ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников.

Александра Озерова
саммит Египет Шарм-эль-Шейх Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
