Эрдоган развернул самолет, узнав об участии Нетаньяху в саммите в Египте

Эрдоган развернул самолет, узнав об участии Нетаньяху в мирном саммите в Египте
Лайнер Эрдогана уже был готов приземлиться в Шарм-эш-Шейхе, но лидер узнал о присутствии на саммите Нетаньяху и велел не садиться. Когда стало известно, что премьер Израиля не прибудет, самолет Эрдогана сел в египетском городе
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, Джорджия Мелони и Тамим ибн Хамад Аль Тани встретились перед саммитом мировых лидеров по прекращению войны в Газе, Шарм-эль-Шейх, Египет, 13 октября 2025 года
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, Джорджия Мелони и Тамим ибн Хамад Аль Тани встретились перед саммитом мировых лидеров по прекращению войны в Газе, Шарм-эль-Шейх, Египет, 13 октября 2025 года (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мирном саммите в Египте по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС, если бы на мероприятие прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщают турецкая газета Milliyet и иракское агентство INA.

Milliyet пишет, что Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в саммите, но его самолет не сразу совершил посадку. Президент не разрешил садиться, узнав, что Нетаньяху может прибыть в Египет. Когда Эрдоган сообщил, что в таком случае участвовать в саммите не будет, было отменено участие израильского премьера. После этого круживший над Красным морем лайнер Эрдогана приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же версию приводит и TGRT.

По данным источника INA, ас-Судани также сообщил египетской и американской сторонам, что Ирак откажется от участия в саммите в Шарм-эш-Шейхе, если в нем примет участие Нетаньяху. По словам собеседника агентства, обеспечить участие премьера Израиля попытался президент США Дональд Трамп, но «позиции других участников были схожи с позицией Ирака, и поэтому попытка Трампа привезти Нетаньяху на саммит в Шарм-эш-Шейх не увенчалась успехом».

Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя
Политика
Фото:пресс-служба Беньямина Нетанияху

Трамп — организатор саммита в Египте 13 октября. Утром американский президент прибыл в Израиль, где встретился с Нетаньяху. В то же время с египетской стороны появилась информация об участии премьера Израиля в саммите, передает Reuters.

Но потом офис Нетяньяху сообщил, что приглашение от Трампа действительно было, но премьер не поедет в Египет из-за близости начала еврейского религиозного праздника. В Израиле отмечают Шмини Ацерет (завершающий день праздника Суккот) и Симхат Тора (празднование окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового цикла).

Не будет участвовать в мероприятии и ХАМАС. Ожидается, что на саммит прибудут политики из Европы и Азии, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада аль-Тани и др.

Реджеп Тайип Эрдоган Биньямин Нетаньяху Египет
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
