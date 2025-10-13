 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить

Президент Турции Эрдоган сделал комплимент Мелони и посоветовал бросить курить
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;с Джорджей Мелони
Реджеп Тайип Эрдоган с Джорджей Мелони (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях мирного саммита по Газе в Египте пошутил, что ей надо бросить курить. Кадры беседы опубликовало турецкое агентство İhlas (İHA).

Мелони пожала руку Эрдогану и отметила, что их самолеты приземлились почти одновременно. В ответ турецкий лидер заявил, что итальянский политик выглядит великолепно. А затем добавил: «Но я должен заставить тебя бросить курить».

В ответ Мелони засмеялась, согласившись с высказыванием турецкого лидера. «Я не хочу кого-нибудь убить», — добавила она.

На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе
Политика
Джорджа Мелони

Лидеры прилетели в Шарм-эш-Шейх на мирный саммит по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС. При этом самолет Эрдогана не сразу совершил посадку. Он и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мероприятии, если бы туда прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Но тот не приехал в Египет.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Реджеп Тайип Эрдоган Джорджа Мелони Египет Турция
Материалы по теме
На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе
Политика
Sky News узнал, что Трамп обсуждал с Мелони место встречи с Путиным
Политика
Мелони позвала Зеленского на ужин в Риме, чтобы напомнить о долгах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 19:45
Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить Политика, 19:40
Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке Спорт, 19:38
«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте Политика, 19:38 
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:33
Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа Политика, 19:33
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Гид по фестивалю «Каро/Арт»: Бутусов, Триер и недружелюбный Би Гань Стиль, 19:14
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели Политика, 19:11
Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе Политика, 19:11
В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала Общество, 19:06
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 19:01