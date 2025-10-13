Два бойца «Орлана» получили ранения в Шебекино при атаке ВСУ

Гладков: в Шебекино два бойца «Орлана» получили ранения при атаке дрона ВСУ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области два бойца подразделения «Орлан» получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Их госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.

Одному бойцу диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. У другого — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, туловища, руки и ноги. «После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали три муниципалитета в белгородской области, включая Шебекинский округ. Там под обстрел попало производственное предприятие. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование, повреждения получил также служебный грузовой автомобиль. Кроме того, в Белгородском районе, неподалеку от села Бочковка, беспилотники ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, тяжело пострадал водитель.

Утром того же дня Гладков заявил, что в городе Шебекино мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва беспилотника возле многоквартирного дома. Пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.