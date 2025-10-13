Минэкологии Казахстана не нашло нарушений в купании Павла Дурова в озере

В Казахстане вместо штрафа похвалили Дурова за купание в заповедном озере

Павел Дуров ранее опубликовал кадры, на которых с голым торсом позирует в озере, хотя за купание там предусмотрен штраф. Власти указали, что рядом не было предупреждающих табличек, и отметили имиджевый эффект от видеозаписи

Бизнесмен Павел Дуров не нарушил правила, искупавшись в озере Кольсай-2 на территории национального заповедника «Кольсайские озера», сообщило Министерство экологии Казахстана. За плавание в этом водоеме предусмотрен штраф.

«Установлено, что на месте возле озера Кольсай-2 отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории», — сказано в сообщении.

Министерство увидело в произошедшем повод заняться системным информированием туристов, посещающих особо охраняемые природные объекты. Там также отметили, что видеозапись Дурова, у которого более 10 млн подписчиков, продемонстрировала красоту природы Казахстана для международной аудитории и имела имиджевый характер.

«Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны», — подчеркнуло Министерство экологии Казахстана.

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка, а значит любое нарушение правил грозит, по ст. 380-1 КоАП Казахстана, штрафом 39 320 тенге (около 6 тыс. руб.).

Дуров приехал в Казахстан в октябре, после чего опубликовал в своем Telegram историю: на кадрах он идет в воде с голым торсом, а на заднем фоне видны усыпанные снегом горы. Вскоре парк «Кольсайские озера» начал расследование в связи с нелегальным купанием миллиардера. В нацпарке также заявили, что сотрудники, допустившие нарушение правил, будут наказаны.

«Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка», — сообщили в «Кольсайских озерах». В Министерство экологии Казахстана МВД республики передало связанные с купанием Дурова материалы днем 13 октября.