Война Израиля с ХАМАС
0

Интерес русской аудитории к книгам об Израиле вырос на 120% за неделю

«Литрес»: интерес читателей к книгам об Израиле вырос на 120% за неделю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 6 по 12 октября 2025 года выручка от продаж нон-фикшен-изданий на тему Израиля выросла на 120% по сравнению с предыдущей неделей (29 сентября — 5 октября), сообщили РБК в книжном сервисе «Литрес».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то выручка от нон-фикшен-литературы об истории, политике и культуре Израиля выросла на 138%, а от всех книг по теме — на 54%. При помесячном сравнении рост составил 45 и 41% соответственно.

В топе нон-фикшен недели лидирует исследование Нила Каплана «Израильско-палестинский конфликт: Непримиримые версии истории». На втором месте — книга экс-сотрудника израильской разведки «Моссада» Виктора Островского и Клэр Хой «Моссад: путем обмана. Разоблачения израильского разведчика». Замыкает тройку лидеров статья Олега Царькова «ХАМАС и Сектор Газа».

В пятерку популярных также вошли книги Артема Кирпиченка «Народная история Израиля» и Дмитрия Марьясиса «Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния», озвученная Владимиром Солдатовым.

Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн
Общество

В конце сентября президент США Дональд Трамп представил план по прекращению войны между Израилем и сектором Газа. С тех пор тема урегулирования конфликта активно обсуждается в мировой прессе.

В ночь на 10 октября соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС вступило в силу. ЦАХАЛ начала отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам, а 13 октября ХАМАС передал Израилю всех остававшихся в плену живых заложников.

Хотя ни израильская делегация, ни представители ХАМАС не приедут на мирный саммит в Египет, он состоится 13 октября при участии Трампа и лидеров других стран. Президент США сегодня заявил, что война в секторе Газа официально окончена.

