Экономика⁠,
0

Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство финансов России может вернуться к проработке вопроса о повышении налога на роскошь, но не в текущем финансовом году, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, передает корреспондент РБК.

По словам министра, финансовые власти страны приняли все решения по НДФЛ верхнего предела в прошлом году и возвращаться к этому вопросу сейчас «было бы неправильно».

«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году», — сказал Силуанов. Он пояснил, что повышение налога на роскошь «больших денег не даст».

Минфин, по словам главы ведомства, сосредоточился пока на «увеличении косвенных налогов и на сокращении теневого сектора, соответственно, повышении отдачи от этой части экономики».

Материал дополняется

Денис Малышев, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Антон Силуанов
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
