Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство финансов России может вернуться к проработке вопроса о повышении налога на роскошь, но не в текущем финансовом году, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, передает корреспондент РБК.

По словам министра, финансовые власти страны приняли все решения по НДФЛ верхнего предела в прошлом году и возвращаться к этому вопросу сейчас «было бы неправильно».

«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году», — сказал Силуанов. Он пояснил, что повышение налога на роскошь «больших денег не даст».

Минфин, по словам главы ведомства, сосредоточился пока на «увеличении косвенных налогов и на сокращении теневого сектора, соответственно, повышении отдачи от этой части экономики».

Материал дополняется