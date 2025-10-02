 Перейти к основному контенту
Путин объяснил необходимость повышения НДС

Сюжет
Форум «Валдай»
Повышение НДС на 2 п. п. до 22% позволит «найти лучший баланс» при принятии решений ЦБ по ключевой ставке и правительством по расходам бюджета и в целом создать условия для развития экономики, считает Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Запланированное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% отразится на экономике, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«Повышение НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте <...>, это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные [макроэкономические] параметры и создать условия для дальнейшего развития [экономики]», — сказал он.

В связи с планами повышения НДС «важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики», добавил президент.

Силуанов объяснил снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС
Бизнес
Антон Силуанов

Минфин 24 сентября сообщил о планах повышения НДС в следующем году. Сейчас ставка этого налога составляет 20%. Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров — продуктов питания (таких, как мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и т.д.), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС собираются направить на обеспечение обороны и безопасности, говорилось в материалах Минфина без уточнения суммы.

Цена ухода от нефтегазовой зависимости. Что значит рост НДС для экономики
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2025 году, согласно летним поправкам в бюджет, НДС принесет в казну 15,7 трлн руб. В 2026-м этот объем должен был бы увеличиться почти до 17 трлн руб. только исходя из номинального роста ВВП. Исходя из арифметического повышения ставки дополнительные поступления могут превысить 1 трлн руб. в будущем году.

Центробанк указывал, что будет отслеживать «краткосрочные вторичные эффекты» от повышения НДС и его влияние на инфляционные ожидания. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, повышение налога вносит определенность в бюджетную политику, это вариант лучше, чем повышение дефицита бюджета.

«Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — сказала она. В случае роста дефицита, спрогнозировала Набиуллина, Банку России пришлось бы повышать прогноз ключевой ставки на будущий год, а решение по НДС сняло такие опасения.

