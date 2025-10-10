 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В Минфине отвергли идею об изменении шкалы НДФЛ

Первый замглавы Минфина Окладникова: шкалу по НДФЛ менять не планируется
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России менять не планируется, такая мера была бы «просто избыточна», заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Мы в прошлом году с благодарностью учли предложения, в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Минфин предложил поднять НДФЛ для иноагентов до 30%
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. «Зарплатный» налог теперь рассчитывается следующим образом:

  • 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;
  • 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;
  • 18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;
  • 20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;
  • 22% — свыше 50 млн руб. в год.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме выше порога. Прогрессия НДФЛ с пятью ставками действует в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера). Она не затрагивает процентных и дивидендных доходов, а также доходов от реализации ценных бумаг. К ним все еще применяются две ставки — 13 и 15%. По второй облагаются доходы, которые превышают 2,4 млн руб. в год.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
НДФЛ налоги Минфин
Материалы по теме
«Финуслуги» рассказали о новой схеме мошенничества с 3-НДФЛ для налоговой
Общество
Экономист предложил нормативный НДФЛ для «богатых бездельников» и рантье
Экономика
Минтруд напомнил, что НДФЛ для родителей с двумя детьми будет пересчитан
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира Политика, 14:59
Финские гимназии и техникумы станут платными для учеников из России Общество, 14:55
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 14:52
Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России Политика, 14:52
Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР Политика, 14:48
ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ Спорт, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами Политика, 14:37
Прокуратура вынесла предостережение мэру Липецка из-за аварийного жилья Общество, 14:34
Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего за два года показателя Спорт, 14:33
Адвокат сообщила об аресте имущества зампреда «Яблока» Круглова Политика, 14:31
На западе Москвы появится полигон тестирования идей «города будущего» Отрасли, 14:31
Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду Спорт, 14:27
NYT узнала о беспокойстве военных США из-за активности дронов на Украине Политика, 14:21