В Минфине отвергли идею об изменении шкалы НДФЛ

Шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России менять не планируется, такая мера была бы «просто избыточна», заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Мы в прошлом году с благодарностью учли предложения, в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

С 1 января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. «Зарплатный» налог теперь рассчитывается следующим образом: 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;

15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;

20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;

22% — свыше 50 млн руб. в год.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме выше порога. Прогрессия НДФЛ с пятью ставками действует в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера). Она не затрагивает процентных и дивидендных доходов, а также доходов от реализации ценных бумаг. К ним все еще применяются две ставки — 13 и 15%. По второй облагаются доходы, которые превышают 2,4 млн руб. в год.