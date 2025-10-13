 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Думе предложили ЦБ спросить граждан, стоит ли менять дизайн купюры ₽500

В Госдуме предложили ЦБ спросить граждан, стоит ли менять дизайн купюры 500 руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направила обращение в Центробанк с предложением спросить у граждан, стоит ли менять изображение на купюре номиналом 500 руб. Об этом она написала в телеграм-канале.

«Мы снова обращаемся к руководству Центробанка с предложениями: если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт: «Нужно ли менять изображение на купюре?». Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса», — написала Кузнецова.

Она добавила, что если решение менять изображение все же будет принято, то важно найти варианты, объединяющие все общество.

Банк России 12 октября отменил голосование на своем сайте за дизайн новой банкноты 500 руб. Это решение объяснили большим количеством попыток техническими средствами увеличить число голосов за некоторые варианты. ЦБ сообщил, что проведет новое голосование с тем же перечнем вариантов символов, которые поместят на купюру, но исключит возможность накруток голосов.

По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске — 1,21 млн голосов; по оборотной стороне было два лидера — Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн).

Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб.
Политика
Ахмед Дудаев

Власти Чечни призывали граждан голосовать за «Грозный-Сити», объявив, в частности, розыгрыш десяти iPhone 17 за скриншоты с подтверждением выбора. После этого ЦБ оставил возможность подтверждения голоса только через портал госуслуг. В первые дни голосования можно было авторизоваться четырьмя путями (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги»), при этом в розыгрыше условием было проголосовать «со всех четырех платформ».

Банкнота 500 руб. будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет изображен Пятигорск; на оборотной — какая-либо достопримечательность из регионов Кавказа. Голосование за символы обеих сторон купюры началось 1 октября и должно было завершиться 14 октября.

В настоящее время банкнота 500 руб. посвящена Архангельску. На лицевой стороне изображен памятник Петру Великому и парусник на фоне морского и речного вокзала, а на обратной — панорама Соловецкого монастыря.

