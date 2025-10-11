 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб.

Video

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к ЦБ в связи с голосованием, в ходе которого предлагается выбрать символы для банкноты номиналом 500 руб. Согласно предварительным результатам по состоянию на 21:00 мск 11 октября, в голосовании лидирует гора Эльбрус: ее в качестве символа выбрали 1 049 069 человек. На втором месте — комплекс небоскребов «Грозный-Сити» (1 033 585 голосов).

«Мы, жители Чечни, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», — заявил он в видеообращении в телеграм-канале.

По его словам, чеченцы мобилизовались и вырвались вперед в голосовании «с большим отрывом», но Центробанк «меняет условия объявленного им же голосования» и начал «закрывать платформы» без объяснения каких-либо причин, где «мы набираем обороты».

«Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, через «Одноклассники», через «ВКонтакте», но сейчас мы видим, что какие-то из этих платформ закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по все стране, которых мы призвали помочь проголосовать за «Грозный-Сити», идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед — и закрываются какие-то платформы», — утверждает министр.

«Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?» — заявил Дудаев.

Он подчеркнул, что чеченцы не выступают против символов и достопримечательностей других регионов, а «просто голосуют за свой вариант».

Министр назвал «Грозный-Сити» символом современной России, единства народов и процветания.

Он также добавил, что в Сети «пытаются придать голосованию какой-то межнациональный окрас, привнести политическую составляющую», но «голосуют граждане России из Чеченской Респубики и других регионов».

РБК направил запрос в Департамент по связям с общественностью Банка России.

Фото: Банк России
10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити».

«Друзья! Чем ближе к завершению Всероссийское голосование за символы на новой 500-рублёвой банкноте, тем жарче становится финальная борьба за заветное место между главными претендентами на оборотную сторону купюры», — написал он в телеграм-канале. И попросил о поддержке «каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику».

Чтобы получить iPhone, нужно до полудня 11 октября проголосовать за «Грозный-Сити» на сайте ЦБ «со всех четырех платформ (ВКонтакте, Одноклассники, электронная почта и Госуслуги)», подтвердить голосование скриншотами и опубликовать их у себя в социальных сетях, перечислил условия Кадыров.

Голосование проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется отразить достопримечательности Пятигорска.

На оборотной стороне банкноты будет размещен символ, выбранный из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас безоговорочным лидером является гора Эльбрус, а второе место занимает деловой центр «Грозный-Сити».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Яна Баширова
Чечня купюры Банк России
