Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб.

Ахмед Дудаев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил жителей республики с отменой Центробанком голосования за дизайн новой банкноты 500 руб.

«Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено💪🏽🙏🏽», — написал он в телеграм-канале. Дудаев отметил роль главы Чечни Рамзана Кадырова словами о том, что «когда есть такой достойный национальный лидер», чеченскому народу не приходится сталкиваться с несправедливым отношением.

По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу, изображенному на оборотной стороне купюры, было два лидера — вышедшая в лидеры гора Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн). Власти Чечни призывали граждан голосовать за «Грозный-Сити», объявив, в частности, розыгрыш десяти iPhone 17 за скриншоты с подтверждением выбора. В первые дни голосования на сайте можно было авторизоваться четырьмя путями (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги»), но потом ЦБ оставил возможность подтверждения голоса только через портал госуслуг. При этом в розыгрыше от властей Чечни условием было проголосовать «со всех четырех платформ».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, призывавший голосовать за Эльбрус, поблагодарил всех, кто сделал этот выбор. Он предложил провести новый сбор голосов на платформе дистанционного электронного голосования «по правилам федеральных выборов — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно».

Он также подчеркнул, что Эльбрус на момент остановки голосования был лидером и что в достоверности этого не сомневается. «А вот результаты других участников будут показательными», — добавил Даванков.

