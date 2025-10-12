Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил жителей республики с отменой Центробанком голосования за дизайн новой банкноты 500 руб.
«Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено💪🏽🙏🏽», — написал он в телеграм-канале. Дудаев отметил роль главы Чечни Рамзана Кадырова словами о том, что «когда есть такой достойный национальный лидер», чеченскому народу не приходится сталкиваться с несправедливым отношением.
По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу, изображенному на оборотной стороне купюры, было два лидера — вышедшая в лидеры гора Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн). Власти Чечни призывали граждан голосовать за «Грозный-Сити», объявив, в частности, розыгрыш десяти iPhone 17 за скриншоты с подтверждением выбора. В первые дни голосования на сайте можно было авторизоваться четырьмя путями (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги»), но потом ЦБ оставил возможность подтверждения голоса только через портал госуслуг. При этом в розыгрыше от властей Чечни условием было проголосовать «со всех четырех платформ».
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, призывавший голосовать за Эльбрус, поблагодарил всех, кто сделал этот выбор. Он предложил провести новый сбор голосов на платформе дистанционного электронного голосования «по правилам федеральных выборов — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно».
Он также подчеркнул, что Эльбрус на момент остановки голосования был лидером и что в достоверности этого не сомневается. «А вот результаты других участников будут показательными», — добавил Даванков.
За несколько часов до этого Банк России отменил голосование на своем сайте за дизайн новой банкноты, указав на попытки накрутить голоса «за некоторые объекты». Регулятор заявил, что состоится новое голосование, но будет исключена «возможность недобросовестных действий». Варианты для оформления купюры при этом будут те же.
