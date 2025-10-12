 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб.

Ахмед Дудаев
Ахмед Дудаев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил жителей республики с отменой Центробанком голосования за дизайн новой банкноты 500 руб.

«Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено💪🏽🙏🏽», — написал он в телеграм-канале. Дудаев отметил роль главы Чечни Рамзана Кадырова словами о том, что «когда есть такой достойный национальный лидер», чеченскому народу не приходится сталкиваться с несправедливым отношением.

ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу, изображенному на оборотной стороне купюры, было два лидера — вышедшая в лидеры гора Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн). Власти Чечни призывали граждан голосовать за «Грозный-Сити», объявив, в частности, розыгрыш десяти iPhone 17 за скриншоты с подтверждением выбора. В первые дни голосования на сайте можно было авторизоваться четырьмя путями (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги»), но потом ЦБ оставил возможность подтверждения голоса только через портал госуслуг. При этом в розыгрыше от властей Чечни условием было проголосовать «со всех четырех платформ».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, призывавший голосовать за Эльбрус, поблагодарил всех, кто сделал этот выбор. Он предложил провести новый сбор голосов на платформе дистанционного электронного голосования «по правилам федеральных выборов — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно».

Он также подчеркнул, что Эльбрус на момент остановки голосования был лидером и что в достоверности этого не сомневается. «А вот результаты других участников будут показательными», — добавил Даванков.

ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.
Экономика
Академическая (Елизаветинская) галерея

За несколько часов до этого Банк России отменил голосование на своем сайте за дизайн новой банкноты, указав на попытки накрутить голоса «за некоторые объекты». Регулятор заявил, что состоится новое голосование, но будет исключена «возможность недобросовестных действий». Варианты для оформления купюры при этом будут те же.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Чечня голосование банкнота Владислав Даванков
Владислав Даванков фото
Владислав Даванков
политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Материалы по теме
ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток
Финансы
Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб.
Политика
ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России Политика, 22:12
Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026 Спорт, 21:55
Politico узнал, как Мадуро может стать законной целью для США Политика, 21:54
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Минэнерго объяснило мораторий на обнуление топливного демпфера Общество, 21:38
Сборная Чехии сенсационно уступила 136-й команде мира в отборе ЧМ-2026 Спорт, 21:35
Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом Спорт, 21:14
Трамп заявил, что США хотят помочь Китаю Политика, 21:11
ЕС ввел новую систему регистрации при въезде Общество, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России Экономика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте Политика, 20:36