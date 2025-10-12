ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток

Чечня и Дагестан обещали голосовавшим за «Грозный-Сити» и Дербентскую крепость соответственно iPhone и квартиру, некоторые блогеры призывали отдать голос за Эльбрус. Перед окончанием голосования лидировали Грозный и Эльбрус

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России отменил голосование на своем сайте за дизайн новой банкноты 500 руб., говорится в сообщении регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — заявил банк.

ЦБ сообщил, что проведет новое голосование с тем же перечнем вариантов символов, которые поместят на купюру, но исключит «возможность недобросовестных действий».

Банкнота 500 руб. будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет изображен Пятигорск; на оборотной — какая-либо достопримечательность из регионов Кавказа. Голосование за символы обеих сторон купюры началось 1 октября и должно было завершиться 14-го.

По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске — 1,21 млн голосов; по оборотной стороне было два лидера — Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн).

Как минимум два региона решили привлечь участников голосования путем розыгрыша призов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября объявил, что проголосовавшие за «Грозный Сити» получат один из десяти iPhone 17. Минтуризма Дагестана 11 октября анонсировало розыгрыш среди тех, кто проголосует за Дербентскую крепость (128 тыс. голосов на 18:20 12 октября). В числе призов — квартира на берегу Каспийского моря в Дербенте, автомобиль Changan и десять iPhone 17. В других регионах ограничились простыми призывами проголосовать за достопримечательности.

В некоторых случаях к поддержке тех или иных символов подключились блогеры: так, голосовать за Эльбрус призывали телеграм-каналы «Два майора», «Говорит ТопаZ [ESP]», «Поздняков 3.0» и др. За выбор Эльбруса в качестве символа также выступал вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков.

В Чечне выражали возмущение по поводу «нечестности» голосования. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев 11 октября обратил внимание, что Банк России изменил условия авторизации при голосовании, убрав платформы, где голосовавшие за Чечню «набирали обороты».

Если в первые дни голосования можно было авторизоваться четырьмя путями (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги»), то потом ЦБ оставил возможность подтверждения голоса только через портал госуслуг. При этом в розыгрыше от Кадырова условием было проголосовать «со всех четырех платформ».

Дудаев после решения ЦБ «поздравил всех» с прекращением «несправедливого голосования».

«Эльбрус набрал 1,2 млн голосов. Благодарю всех и каждого, кто голосовал. Мы победили в первом туре, победим и во втором. В результатах Эльбруса я не сомневаюсь. А вот результаты других участников будут показательными», — написал в своем телеграм-канале Даванков.