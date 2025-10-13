 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков ответил на вопрос о возможном звонке Трампа Путину

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

У Москвы и Вашингтона есть возможность оперативно организовать телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но пока стороны не обсуждали такой звонок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что в Кремле знают об озвученном Трампом намерении позвонить Путину, чтобы обсудить возможную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

«Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится», — сказал Песков и добавил, что «существуют все возможности для весьма оперативной организации» беседы двух лидеров.

Песков оценил слова Медведева с угрозой Трампу из-за «Томагавков»
Политика
Дмитрий Медведев

За последние несколько дней Трамп дважды общался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, оба раза они говорили о Tomahawk.

Глава Белого дома также заявил, что хотел бы обсудить и с российским президентом передачу Киеву ракет, способных бить на расстоянии до 2,5 тыс. км. По словам Трампа, он собирается поставить условие: если конфликт не будет урегулирован, то Украина получит американские Tomahawk.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что передача подобного рода вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Tomahawk мирное урегулирование Владимир Зеленский
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков сообщил об осведомленности США о паузе в контактах с Киевом
Политика
Песков оценил слова Медведева с угрозой Трампу из-за «Томагавков»
Политика
Песков рассказал о «живом импульсе» по Украине после саммита на Аляске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Reuters сообщил о снижении экспорта российских нефтепродуктов в сентябре Политика, 15:13
Захарова отреагировала на планы Латвии по депортации россиян Политика, 15:11
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора Политика, 15:07
Акции Xiaomi упали почти на 9% после новой аварии с электромобилем Инвестиции, 15:03
На кроссоверах Li Auto в заводской прошивке стал доступен русский язык Авто, 15:00
Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов Политика, 14:59
Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью Политика, 14:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина Политика, 14:50
Министерство в Китае перестало публиковать документы в формате Word Политика, 14:46
Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля Политика, 14:45
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем Экономика, 14:38
Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако Общество, 14:37
Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов Политика, 14:33