Песков ответил на вопрос о возможном звонке Трампа Путину
У Москвы и Вашингтона есть возможность оперативно организовать телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но пока стороны не обсуждали такой звонок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков отметил, что в Кремле знают об озвученном Трампом намерении позвонить Путину, чтобы обсудить возможную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
«Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится», — сказал Песков и добавил, что «существуют все возможности для весьма оперативной организации» беседы двух лидеров.
За последние несколько дней Трамп дважды общался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, оба раза они говорили о Tomahawk.
Глава Белого дома также заявил, что хотел бы обсудить и с российским президентом передачу Киеву ракет, способных бить на расстоянии до 2,5 тыс. км. По словам Трампа, он собирается поставить условие: если конфликт не будет урегулирован, то Украина получит американские Tomahawk.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что передача подобного рода вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.
