 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Радио Судного дня» передало новое сообщение

«Радио Судного дня» передало новое сообщение «гулоболт»
Фото: jakkapan / Shutterstock
Фото: jakkapan / Shutterstock

Радиостанция УВБ-76 («Радио Судного дня») передала новое сообщение, говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

В радиоэфире прозвучало «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, она также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «Жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.

«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир
Технологии и медиа
Фото:Kamonwan Wankaew / Shutterstock

В предыдущий раз радиостанция передала сообщение 6 октября, тогда в эфире прозвучало «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня». Там сообщили, что «информация о пользователе радиочастотным спектром не является общедоступной».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция сообщение
Материалы по теме
«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения
Технологии и медиа
«Радио Судного дня» передало одно слово перед саммитом ШОС
Общество
Роскомнадзор не раскрыл дату создания «радиостанции Судного дня»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Капитан «Урала» покинул расположение команды из-за смерти отца Спорт, 13:42
Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан Политика, 13:40
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 13:39
Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ Спорт, 13:38
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 13:34
Ученые заявили о «точке невозврата» из-за гибели коралловых рифов Общество, 13:31
«Радио Судного дня» передало новое сообщение Общество, 13:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 13:22
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 13:19
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 13:18
Haval H3 в России получит голосовое управление и новую комплектацию Авто, 13:17
Дайан Китон: девушка мечты нью-йоркских интеллектуалов Life, 13:16
На ВДНХ стартовала реставрация павильона «Охрана природы» Недвижимость, 13:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15