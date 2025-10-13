«Радио Судного дня» передало новое сообщение
Радиостанция УВБ-76 («Радио Судного дня») передала новое сообщение, говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи».
В радиоэфире прозвучало «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, она также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «Жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.
В предыдущий раз радиостанция передала сообщение 6 октября, тогда в эфире прозвучало «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».
В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня». Там сообщили, что «информация о пользователе радиочастотным спектром не является общедоступной».
