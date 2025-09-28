 Перейти к основному контенту
«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Согласно его данным, в 15:41 мск прозвучало первое сообщение, второе было передано в 16:58 мск.

Среди сообщений:

  • НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865
  • НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.

УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».

Последние сообщения на радиостанции прозвучали 18 сентября. Среди них:

  • НЖТИ 60563 ДЖУТОВРЕД 6032 6012
  • НЖТИ 07840 ПЕНСОЖЛОБ 4797 1645 ОДНОФАМИЛЕЦ 2158 6888
  • НЖТИ 65258 ДЕЛИМИТАЦИЯ 6906 1668
  • НЖТИ 69012 МИХОСПЕН 6057 2160 АССИРИЙСКИЙ 3034 4872 ПРЕСНОСТЬ 0625 4664
  • НЖТИ 78194 ПЛАЗМОН 7487 7999
  • НЖТИ 56576 ЛЕДОВОЛК 4372 7356
  • НЖТИ 85947 СЫЧУЖНЫЙ 9434 4997

Перед этим сообщения выходили 16 сентября. Тогда на радиостанции произнесли два слова: «глиссер» и «препарат».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

