«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Согласно его данным, в 15:41 мск прозвучало первое сообщение, второе было передано в 16:58 мск.

Среди сообщений:

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.

УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».