«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир
Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.
Согласно его данным, в 15:41 мск прозвучало первое сообщение, второе было передано в 16:58 мск.
Среди сообщений:
- НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865
- НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.
УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.
Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».
В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».
Последние сообщения на радиостанции прозвучали 18 сентября. Среди них:
- НЖТИ 60563 ДЖУТОВРЕД 6032 6012
- НЖТИ 07840 ПЕНСОЖЛОБ 4797 1645 ОДНОФАМИЛЕЦ 2158 6888
- НЖТИ 65258 ДЕЛИМИТАЦИЯ 6906 1668
- НЖТИ 69012 МИХОСПЕН 6057 2160 АССИРИЙСКИЙ 3034 4872 ПРЕСНОСТЬ 0625 4664
- НЖТИ 78194 ПЛАЗМОН 7487 7999
- НЖТИ 56576 ЛЕДОВОЛК 4372 7356
- НЖТИ 85947 СЫЧУЖНЫЙ 9434 4997
Перед этим сообщения выходили 16 сентября. Тогда на радиостанции произнесли два слова: «глиссер» и «препарат».
