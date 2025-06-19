Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня»

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции «УВБ-76», известной также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — сообщил Роскомнадзор.

Согласно постановлению правительства, отмечает RT, радиодиапазон, в который входит частота «Жужжалки», предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». Как сочли опрошенные телеканалом специалисты, это означает, что в теории на этой частоте может вещать любое физическое лицо.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, она также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «Жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.

Два дня назад радиостанция передала четыре новых сообщения. Перед этим «Радио Судного дня» вышло в эфир в начале июня после разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передав два слова: «АЗОТОБАСК» и «ОШОЛИНЬ».

В феврале «радиостанция Судного дня» передала 25 сообщений за сутки. Тогда прозвучали такие слова, как «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие.