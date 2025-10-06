«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года

Фото: Shutterstock

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала сообщение, которое звучало в эфире в феврале 2022 года. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459», — прозвучало в эфире в 10:58 мск.

В феврале 2022 года этот код передали в 6:09 мск 11 февраля.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн. УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур. Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня». В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».

Предыдущие сообщения прозвучали 28 сентября в 15:41 мск и 16:58 мск. Среди сообщений:

НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865

НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507.