Общество
0

Из-за распыления перцового баллончика в школе пострадали 15 человек

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Екатеринбурге 15 человек – 14 учеников четвертого класса и один взрослый – пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе № 76. Инцидент произошел 13 октября во время перемены, когда один из школьников распылил аэрозоль в классе, сообщили в региональной прокуратуре.

Четырнадцать детей почувствовали резкое недомогание, у них наблюдалось затрудненное дыхание и другие симптомы отравления. Одиннадцать учащихся были госпитализированы в детскую городскую больницу № 9 для обследования. Пятнадцатым был взрослый, ему оказали помощь на месте, сообщил источник «Известий».

После оказания медицинской помощи всех детей отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Еще трое школьников сразу отказались от госпитализации. Пятерым пострадавшим детям медицинскую помощь оказали непосредственно на месте.

В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку
Общество
Фото:СК России

По информации руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте происхождения работают сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, подозреваемым в инциденте является ученик 4 «А» класса.

Как сообщил представитель МВД, подросток воспитывается в неполной семье — родители в разводе, живет с матерью. Мальчик учится в этой школе с первого класса, не имеет проблем с успеваемостью и посещаемостью, занимается футболом. При этом он характеризуется как импульсивный и вспыльчивый ребенок, который тяжело воспринимает критику и может вступать в конфликты со сверстниками. Об этом представитель МВД сообщил РБК.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Надзорное ведомство проведет полную оценку произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. В пресс-службе городской администрации пока не комментируют ситуацию.

Ксения Потрошилина, Софья Полковникова
Школа пострадавшие Екатеринбург
