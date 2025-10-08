 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию

Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

С 1 ноября в Латвии вступает в силу запрет на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границ автобусами, осуществляющими международные нерегулярные пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.

Запрет будет действовать по 31 октября 2026 года и распространяется на все компании, независимо от их страны регистрации. Ограничение вводится на пограничных пунктах Патарниеки, Гребнева и Терехова.

Как отмечается в сообщении ведомства, мера направлена на предотвращение нелегальной иммиграции и угроз безопасности на внешней границе. По словам министра транспорта Атиса Швинки, в связи с текущей геополитической ситуацией и призывом правительства воздерживаться от поездок в Белоруссию и Россию наблюдается рост нерегулярных автобусных перевозок и скоплений транспорта на пограничных дорогах.

«Такая ситуация создает дополнительные риски для безопасности, включая угрозу нелегальной иммиграции, разведки иностранных спецслужб и вербовки граждан», — заявил Швинки.





В апреле Латвия ужесточила правила въезда для граждан третьих стран, обязав их заблаговременно предоставлять сведения о себе, родственниках и целях поездки. Мера начала действовать 1 сентября и затронула граждан стран, которые не входят в Евросоюз, НАТО, Организацию экономического сотрудничества и развития, Европейскую экономическую зону. Граждане Швейцарии и Бразилии теперь тоже обязаны предоставлять дополнительные данные перед поездкой в Латвию.

До этого, в июне, сейм Латвии запретил гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране, что коснулось как физических, так и юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах.

