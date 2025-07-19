 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Почти 850 гражданам России пригрозили депортацией из Латвии

Власти Латвии потребовали покинуть страну от россиян, не подавших документы на получение статуса постоянного резидента Европейского союза, как того требуют поправки к закону об иммиграции от 20 июня 2024 года.Срок действия вида на жительство истек у 841 гражданина России, проживающего в Латвии, — такие данные опубликовало Управление по вопросам гражданства и миграции (PMLP).

Согласно новым нормам, граждане России, ранее имевшие постоянное место жительства в Латвии, должны были до 30 июня 2025 года предоставить необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение сдачи экзамена по латышскому языку. При неисполнении требований иностранцы обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года.

Как уточнила глава PMLP Майра Розе, при условии хотя бы одной неудачной попытки сдачи языкового экзамена до 16 июня и регистрации на пересдачу до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября 2025 года.

Тем, кто все еще желает остаться в Латвии и соответствует требованиям для получения временного или постоянного ВНЖ, разрешено подать соответствующее заявление.

На защищавшего русский язык депутата сейма Латвии завели уголовное дело
Политика

В январе 2024 года выдворение из Латвии грозило 1167 россиянам, 789 из них оказались старше 60 лет.

Все они аналогичным образом не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение одного из видов на жительство в Латвии. В конце декабря 2023-го власти страны оценили количество подлежащих депортации россиян в 1213, из них к январю 46 человек покинули страну самостоятельно.

В июне сейм Латвии принял закон, который запретил как гражданам России, так и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Ограничения распространяется и на физических лиц — граждан обоих государств, и на юридических, зарегистрированных в этих странах.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Латвия Балтия депортация россияне ВНЖ
Материалы по теме
Латвия призвала Трампа не ждать 50 дней и ввести пошлины против России
Политика
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Политика
Сейм Латвии запретил гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
За ночь над Россией сбили 71 беспилотник Политика, 07:21
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее Общество, 07:18
Ростовский губернатор рассказал о последствиях массированной атаки Политика, 07:14
Почти 850 гражданам России пригрозили депортацией из Латвии Общество, 07:08
В какие страны россияне могут въезжать без виз. Инфографика Общество, 07:00
После атаки дронов на Ростовскую область задержали более 50 поездов Общество, 06:48
Разведка США призвала расследовать фабрикацию обвинений России по выборам Политика, 06:35
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Болсонару, закрыв браслет на ноге, заявил о планах договориться с Трампом Политика, 05:54
Генассамблея приняла предложенную Россией резолюцию по реформе ООН Общество, 05:46
В аэропорту Калуги возобновили полеты Политика, 05:26
Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за роста преступности Общество, 05:21
Синоптик предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах России Общество, 05:01
ЕС ввел санкции против Т-Банка, «Сургутнефтегазбанка» и Шахназарова Политика, 04:32
Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием Бизнес, 04:22