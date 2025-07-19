Почти 850 гражданам России пригрозили депортацией из Латвии

Власти Латвии потребовали покинуть страну от россиян, не подавших документы на получение статуса постоянного резидента Европейского союза, как того требуют поправки к закону об иммиграции от 20 июня 2024 года.Срок действия вида на жительство истек у 841 гражданина России, проживающего в Латвии, — такие данные опубликовало Управление по вопросам гражданства и миграции (PMLP).

Согласно новым нормам, граждане России, ранее имевшие постоянное место жительства в Латвии, должны были до 30 июня 2025 года предоставить необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение сдачи экзамена по латышскому языку. При неисполнении требований иностранцы обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года.

Как уточнила глава PMLP Майра Розе, при условии хотя бы одной неудачной попытки сдачи языкового экзамена до 16 июня и регистрации на пересдачу до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября 2025 года.

Тем, кто все еще желает остаться в Латвии и соответствует требованиям для получения временного или постоянного ВНЖ, разрешено подать соответствующее заявление.

В январе 2024 года выдворение из Латвии грозило 1167 россиянам , 789 из них оказались старше 60 лет.

Все они аналогичным образом не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение одного из видов на жительство в Латвии. В конце декабря 2023-го власти страны оценили количество подлежащих депортации россиян в 1213, из них к январю 46 человек покинули страну самостоятельно.



В июне сейм Латвии принял закон, который запретил как гражданам России, так и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Ограничения распространяется и на физических лиц — граждан обоих государств, и на юридических, зарегистрированных в этих странах.