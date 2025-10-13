Названа предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке в ЛНР
Утечка газа, предварительно, стала причиной взрыва в многоэтажном доме Алчевска, где погибли два человека и частично обрушился дом. Об этом сообщила помощник прокурора ЛНР Елена Усачева. Ее слова передает «РИА Новости».
«По имеющейся информации, 13 октября примерно в 0:01 в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Гмыри г. Алчевска, предварительно, произошел взрыв бытового газа», — сказала она.
В результате взрыва частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.
Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения, его жильцов эвакуировали. Десятерых из них отправили в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.
В городе после происшествия ввели режим ЧС.
