 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Названа предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке в ЛНР

Прокуратура: предварительная причина взрыва в многоэтажке в ЛНР — утечка газа
Фото: ГУ МЧС России по ЛНР
Фото: ГУ МЧС России по ЛНР

Утечка газа, предварительно, стала причиной взрыва в многоэтажном доме Алчевска, где погибли два человека и частично обрушился дом. Об этом сообщила помощник прокурора ЛНР Елена Усачева. Ее слова передает «РИА Новости».

«По имеющейся информации, 13 октября примерно в 0:01 в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Гмыри г. Алчевска, предварительно, произошел взрыв бытового газа», — сказала она.

В результате взрыва частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

В Красном Луче взорвался газ в жилом доме
Общество

Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения, его жильцов эвакуировали. Десятерых из них отправили в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.

В городе после происшествия ввели режим ЧС.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
взрыв газа взрыв утечка газа ЛНР
Материалы по теме
Число пострадавших от взрыва в кафе в Дагестане возросло до шести
Общество
Власти рассказали подробности взрыва газа в Тольятти
Общество
Кадры с места взрыва газа в Ангарске. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Нидерланды передали Украине противоминный корабль Политика, 10:34
Трамп прибыл в Израиль. Видео Политика, 10:33
Итоговый «Предпринимательский класс» пройдет в столице при поддержке ПСБ Отрасли, 10:32
Какие ошибки компаний делают тимбилдинг бесполезнымПодписка на РБК, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Мальчик получил тяжелые ранения после взрыва дрона в Шебекино Общество, 10:26
Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков Общество, 10:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды Общество, 10:18
Момент освобождения первой группы заложников в Газе. Видео Политика, 10:12
Лидер без громкости: как интроверту построить карьеру топ-менеджераПодписка на РБК, 10:08
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Первые семеро освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль Политика, 10:01
Морской экспорт нефти ESPO в сентябре достиг максимума в 2025-м Бизнес, 10:00
ФСБ заявила о предотвращении совместного теракта Украины и ИГ в Москве Политика, 09:55