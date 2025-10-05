 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Красном Луче взорвался газ в жилом доме

В Красном Луче взорвался газ в жилом доме
Video

Утром 5 октября в многоквартирном городе в Красном Луче в ЛНР произошел взрыв газа. Об этом в своем Telegram сообщил глава городского округа Сергей Соловьев.

«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа», — написал глава города. Он выехал на место происшествия, там работают экстренные службы. Жителей эвакуировали.

Красный Луч — город в Луганской народной республике, в 62 км от Луганска. Один из крупнейших промышленных центров Донбасса. Численность населения на 2014 год — 112 тыс. человек.

