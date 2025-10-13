Третий российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Астрахани временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О вводе ограничений он сообщил в 01:28 мск.

Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 13 октября аналогичные ограничения также ввели в аэропортах Волгограда и Геленджика, они продолжают действовать.

Полеты в российских аэропортах периодически приостанавливают на фоне угрозы атак беспилотников. Аэропорт Астрахани в последний раз вводил подобные меры 2 октября, они действовали чуть более часа.