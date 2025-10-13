 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки ВСУ, один дрон упал на частный жилой дом в Белой Калитве, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Два местных жителя получили осколочные ранения. В доме разрушена крыша, возник пожар, его тушат. Информация о последствиях атаки уточняется.

Трассу Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских дронов
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Менее чем за три часа вечером 12 октября российские средства ПВО перехватили 37 украинских дронов, сообщило Минобороны. 17 беспилотников сбили над территорией Крыма, 15 — над акваторией Черного моря, по два — над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, еще один — над Белгородской областью.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

