Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки ВСУ, один дрон упал на частный жилой дом в Белой Калитве, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Два местных жителя получили осколочные ранения. В доме разрушена крыша, возник пожар, его тушат. Информация о последствиях атаки уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Менее чем за три часа вечером 12 октября российские средства ПВО перехватили 37 украинских дронов, сообщило Минобороны. 17 беспилотников сбили над территорией Крыма, 15 — над акваторией Черного моря, по два — над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, еще один — над Белгородской областью.