Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Трасса Рыльск — Льгов закрыта из-за активности украинских беспилотников, заявил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет об участке дороги от города Рыльска до села Ивановского. Кроме того, было принято решение ограничить выезд на трассу из населенного пункта Степановка.

«Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили... Убедительно прошу всех воздержаться от поездок на этих участках! Решение об ограничении движения принято в целях безопасности», — сообщил Хинштейн. Он заверил, что мера временная, и призвал водителей быть осторожными.

Машины на дорогах в Курской области регулярно подвергаются атакам дронов. Так, вскоре после уведомления об ограничениях на трассе Рыльск — Льгов губернатор заявил, что два человека в Курском приграничье получили ранения из-за украинского дрона. Оба пострадали на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района, когда беспилотник влетел в движущийся автомобиль.

Накануне, 12 октября, в Большесолдатском районе Курской области в результате удара дрона по грузовику погиб мирный житель. Жертвой стал 58-летний водитель, он умер на месте. Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе из-за атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара.