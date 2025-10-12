 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трассу Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Трасса Рыльск — Льгов закрыта из-за активности украинских беспилотников, заявил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет об участке дороги от города Рыльска до села Ивановского. Кроме того, было принято решение ограничить выезд на трассу из населенного пункта Степановка.

«Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили... Убедительно прошу всех воздержаться от поездок на этих участках! Решение об ограничении движения принято в целях безопасности», — сообщил Хинштейн. Он заверил, что мера временная, и призвал водителей быть осторожными.

В Курской области из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер
Политика

Машины на дорогах в Курской области регулярно подвергаются атакам дронов. Так, вскоре после уведомления об ограничениях на трассе Рыльск — Льгов губернатор заявил, что два человека в Курском приграничье получили ранения из-за украинского дрона. Оба пострадали на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района, когда беспилотник влетел в движущийся автомобиль.

Накануне, 12 октября, в Большесолдатском районе Курской области в результате удара дрона по грузовику погиб мирный житель. Жертвой стал 58-летний водитель, он умер на месте. Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе из-за атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Курская область атака дронов беспилотники БПЛА Александр Хинштейн трасса Рыльск
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Курской области из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер
Политика
В Курске выбрали нового мэра
Политика
В Курской области ввели новое оповещение об авиационной опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Четверо погибли при стрельбе в баре на острове в США Общество, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом Политика, 17:15
Лидер КХЛ крупно проиграл «Авангарду» Спорт, 17:14
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:00
Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине Спорт, 16:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трассу Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских дронов Политика, 16:43
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом Политика, 16:32
В МВД предупредили о новой программе-шпионе ClayRat Общество, 16:27
РФС объяснил, почему Дегтярев может не утвердить Карпина тренером сборной Спорт, 16:23
Таллин откажется от «исторической аномалии» — дороги меж сел через Россию Политика, 16:19
Тимошенко заявила, что конец конфликта на Украине «не за горами» Политика, 16:16