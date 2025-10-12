В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили Воздушные силы Украины в телеграм-канале.

«Киев — находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности также действует в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, следует из карты воздушных тревог.

Ранее в подконтрольной Украине части ДНР на фоне взрывов пропало электричество. По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, энергетическая инфраструктура получила повреждения.

Взрывы также прозвучали в Харьковской области.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.