Аресты генералов
0

Суд продлил арест генералу Кузнецову

Суд продлил арест генералу Юрию Кузнецову до 5 ноября
Сюжет
Аресты генералов

Второй окружной военный суд Москвы продлил арест бывшему начальнику управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, сообщили «РИА Новости» в судебной инстанции.

Меру пресечения продлили еще на 24 дня — до 5 ноября.

«Второй западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября», — передает агентство сообщение суда.

Кузнецова обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год генерал способствовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги стоимостью 372 млн руб. между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном, а взамен получил земельный участок и здание в Краснодарском крае. Стоимость переданной недвижимости оценивается более чем в 80 млн руб.

У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты
Общество

Генерал утверждает, что средства на покупку земли и строительство дома в Краснодаре он вложил сам, а Мартиросян лишь помогал в оформлении сделок и закупке стройматериалов. Законность доходов, по его словам, подтверждена документами, доступ к которым ограничен.

Его задержали в мае 2024 года по делу о взятке в особо крупном размере — часть 6 ст. 290 Уголовного кодекса. У генерала и его семьи были арестованы активы на сумму более 300 млн руб.

В августе 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с Кузнецова более 500 млн руб., в ходе обысков у Кузнецова были изъяты наличные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Общая стоимость изъятого имущества и средств на счетах превышает 260 млн руб.

