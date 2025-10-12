За ночь над российскими регионами сбили 32 беспилотника

В ночь на 12 октября средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них по 15 дронов уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В ночь на 12 октября дроны ВСУ повредили имущество в поселке Северный Белгородской области. После детонации беспилотника получили повреждения четыре частных дома и пять легковых автомобилей, а также одна единица спецтехники. Пострадавших в результате атаки нет.

В Макеевке в ДНР в результате атаки ударных беспилотников загорелся торговый центр «Сигма», также дроны атаковали автодорогу «Славянск — Донецк — Мариуполь». Информации о пострадавших нет.