За ночь над российскими регионами сбили 32 беспилотника
В ночь на 12 октября средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Из них по 15 дронов уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В ночь на 12 октября дроны ВСУ повредили имущество в поселке Северный Белгородской области. После детонации беспилотника получили повреждения четыре частных дома и пять легковых автомобилей, а также одна единица спецтехники. Пострадавших в результате атаки нет.
В Макеевке в ДНР в результате атаки ударных беспилотников загорелся торговый центр «Сигма», также дроны атаковали автодорогу «Славянск — Донецк — Мариуполь». Информации о пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов