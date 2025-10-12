 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Макеевке после удара дрона ВСУ загорелся торговый центр

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ударными беспилотниками автодорогу «Славянск — Донецк — Мариуполь» и торговый центр «Сигма» в Макеевке в ДНР, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

После атаки в ТЦ «Сигма» начался пожар, уточнили в управлении.

Ударные беспилотники атаковали автодорогу и ТЦ в 22:24 по местному времени (совпадает с московским).

Информации о пострадавших на момент публикации нет.

Минобороны показало видео с подорванной ВСУ частью аммиакопровода в ДНР
Политика

Днем ранее украинский дрон атаковал гражданский автобус маршрута№ 2 в Горловке в ДНР. Удар был нанесен в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города.

По данным местных властей, в результате атаки пострадали четыре местных жителя, один из которых — хирург. У мужчины произошла травматическая ампутация руки и ноги.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Плугина Ирина
ДНР Макеевка ВСУ Военная операция на Украине беспилотники
