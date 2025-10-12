В Макеевке после удара дрона ВСУ загорелся торговый центр
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ударными беспилотниками автодорогу «Славянск — Донецк — Мариуполь» и торговый центр «Сигма» в Макеевке в ДНР, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
После атаки в ТЦ «Сигма» начался пожар, уточнили в управлении.
Ударные беспилотники атаковали автодорогу и ТЦ в 22:24 по местному времени (совпадает с московским).
Информации о пострадавших на момент публикации нет.
Днем ранее украинский дрон атаковал гражданский автобус маршрута№ 2 в Горловке в ДНР. Удар был нанесен в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города.
По данным местных властей, в результате атаки пострадали четыре местных жителя, один из которых — хирург. У мужчины произошла травматическая ампутация руки и ноги.
