Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем режима перемирия

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил сектор Газа для соблюдения Израилем соглашения о прекращении огня. Об этом Уиткофф написал в X.

В поездке политика сопровождали глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер и зять главы государства предприниматель Джаред Кушнер.

«Мы заслушали подробные брифинги по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и усилий по предотвращению конфликтных ситуаций», — написал спецпосланник. Уиткофф также выразил уверенность в достижимости мира.

ХАМАС решил не принимать участие в церемонии подписания соглашения о мире
Политика

Ранее Купер заявил, что для контроля за соблюдением режима прекращения огня в газе Соединенные Штаты разместят на Ближнем Востоке центр военно-гражданской координации. Адмирал также исключил военное присутствие США на территории Газы.

По данным CNN, в работе центра также будут задействованы военнослужащие из Турции, Египта, Катара и ОАЭ.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о первой фазе мирного плана было подписано сторонами 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе.

После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой.

ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должен освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября в полдень по местному времени (совпадает с московским).

