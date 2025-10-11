 Перейти к основному контенту
В Турции не исключили отправку военнослужащих в сектор Газа

Глава фракции ПСР Гюлер не исключил отправку Турцией военнослужащих в Газу
МИД и Минобороны оценят ситуацию в секторе Газа на фоне перемирия, после чего мандат на отправку военных будет рассмотрен парламентом, сказал глава фракции правящей ПСР Гюлер
Хан-Юнис, сектор Газа
Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ramadan Abed / Reuters)

МИД, Минобороны и разведка Турции рассматривают возможность отправки военнослужащих в сектор Газа, заявил глава фракции правящей Партии справедливости и развития Абдуллах Гюлер, его слова приводит TRT Haber.

«Наши Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны и Национальная разведывательная организация детально изучают ситуацию. Мы пока не получили детальной информации о взаимном прекращении огня и последующих мерах, которые будут приняты в Газе и в регионе. В этом месяце истекает срок действия трех наших мандатов [на отправку войск за рубеж]. Некоторые из них могут быть продлены. Мандаты по Сирии, Ираку, Ливану, Центральной Африке и Республике Мали будут представлены в парламенте в этом месяце», — сказал Гюлер.

По его словам, МИД и Минобороны оценят ситуацию в секторе Газа, после чего вопрос будет рассмотрен парламентом в качестве президентского мандата по Газе. «Пока еще рано говорить о мандате; мы находимся в начале пути», — подчеркнул глава фракции.

Гюлер заверил, что Турция поддерживает Газу, и пообещал, что парламент «поддержит любой мандат».

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, 8 октября, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились начать первую фазу его мирного плана в секторе Газа. Через два дня режим прекращения огня, согласованный в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, вступил в силу. Израиль в пятницу отвел войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой. Теперь ХАМАС должен освободить израильских заложников в течение 72 часов после завершения отвода израильских войск.

По данным подконтрольного ХАМАС агентства по гражданской обороне, на второй день перемирия в город Газа прибыли около 50 тыс. человек. Всего с начала прекращения огня домой вернулись примерно 250 тыс. человек.

Politico узнало, как связаны удар по Дохе, Трамп и перемирие в Газе
Политика
Сектор Газа

Как сообщает ABC News со ссылкой на двух чиновников, США направляют в Израиль до 200 военнослужащих, которые примут участие в контроле за соблюдением режима прекращения огня, они уже начали прибывать. По словам собеседников, американские военные не войдут в Газу. Отправку подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин написала в X, что специальный посланник США Стив Уиткофф и глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер посетили израильские войска на базе в секторе Газа, чтобы подтвердить отвод сил, после чего вернулись в Израиль. Их сопровождал начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир.

Купер затем подтвердил, что «только что вернулся из поездки в Газу», и сообщил о создании военно-гражданского координационного центра. Как передает CNN, в нем задействуют около 200 американских военнослужащих. Они
присоединятся к военным из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил телеканалу высокопоставленный американский чиновник. Командующий CENTCOM исключил военное присутствие США на территории Газы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Египет и Израиль на фоне мирной сделки. Он уверен, что режим прекращения огня будет держаться. «Это большая сделка для Израиля, но это большая сделка для всех: для арабов, для мусульман, для всех, для всего мира», — убежден Трамп.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

