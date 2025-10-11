 Перейти к основному контенту
На месте взрыва завода в Теннесси не обнаружили выживших

Шериф округа Хамфрис: на месте взрыва завода в Теннесси не нашли выживших
Фото: Brett Carlsen / Getty Images
Фото: Brett Carlsen / Getty Images

Спасатели не обнаружили выживших после взрыва на заводе Accurate Energetic Systems по производству взрывчатых веществ в штате Теннесси, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Его слова передает NBC News.

«Более 300 человек проверили почти каждый квадратный дюйм этого предприятия, и на данный момент мы не обнаружили выживших», — сказал он журналистам.

Дэвис не стал сообщать, сколько людей погибло в результате взрыва, отметив, что идентификация останков продолжается. Также он заявил, что причина взрыва все еще не установлена, при этом власти не исключают злой умысел.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли несколько человек и 18 пропали без вести.

В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ
Общество

Взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems прогремел утром 10 октября недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 км к юго-западу от Нэшвилла. Как отмечает NBC News, спутниковые снимки с места взрыва показывают, что от здания не осталось ничего, кроме разбросанных обломков.

Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса зданий.

