Общество⁠,
Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США

Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в США
Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал взрыв на заводе Accurate Energetic Systems «очень разрушительным». По меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести, еще несколько погибли

Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США
Взрыв произошел на военном заводе в Теннесси, сообщает AP.

Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 км к юго-западу от Нэшвилла.

Спасатели пока не могут прибыть на место, поскольку взрывы продолжаются, сообщил агентству фельдшер скорой помощи округа Хикман Дэвид Стюарт.

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии
Общество

Телеканал WTVF-TV в Нэшвилле распространил кадры с разбросанными обломками здания и поврежденными автомобилями. Жители Лобелвилля, расположенного более чем в 20 минутах езды от предприятия, рассказали, что почувствовали, как трясутся их дома.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал взрыв на заводе Accurate Energetic Systems «очень разрушительным», он «охватил целое здание», сообщает NBC News. Несколько человек пропали без вести, еще несколько погибли, сказал шериф.

Мэр округа Хикман Джим Бейтс уточнил телеканалу ABC News, что по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.

Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса зданий.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

