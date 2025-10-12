В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе

Примирительная процедура при расторжении брака должна стать обязательной, особенно для семей с детьми, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — заявила Буцкая.

Она подчеркнула, что медиатор помогает сторонам договориться, особенно по вопросам, связанным с детьми.

Медиация (лат. mediare — посредничать) — добровольный процесс урегулирования спора при помощи нейтрального посредника (медиатора) для достижения взаимоприемлемого решения.

Депутат отметила, что в Москве уже работает развитая служба медиации, по итогам которой формируется «практически паспорт семьи» с прописанными договоренностями.

По словам Буцкой, даже если брак не сохраняется, медиация снижает конфликт и позволяет супругам не становиться врагами. Она добавила, что долгосрочная задача государства — уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей.

Согласно ст. 22 Семейного кодекса, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Перед этим супругам дается срок до трех месяцев для примирения. Размер пошлины за расторжение брака в России с 1 января вырос почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб.

В сентябре 2024 года глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.

Целью законопроекта в ведомстве назвали «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и определения места жительства детей после развода родителей.