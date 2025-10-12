 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе

Примирительная процедура при расторжении брака должна стать обязательной, особенно для семей с детьми, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — заявила Буцкая.

Она подчеркнула, что медиатор помогает сторонам договориться, особенно по вопросам, связанным с детьми.

Медиация (лат. mediare — посредничать) — добровольный процесс урегулирования спора при помощи нейтрального посредника (медиатора) для достижения взаимоприемлемого решения.

Депутат отметила, что в Москве уже работает развитая служба медиации, по итогам которой формируется «практически паспорт семьи» с прописанными договоренностями.

По словам Буцкой, даже если брак не сохраняется, медиация снижает конфликт и позволяет супругам не становиться врагами. Она добавила, что долгосрочная задача государства — уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей.

Согласно ст. 22 Семейного кодекса, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Перед этим супругам дается срок до трех месяцев для примирения. Размер пошлины за расторжение брака в России с 1 января вырос почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб.

В Думе предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

В сентябре 2024 года глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.

Целью законопроекта в ведомстве назвали «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и определения места жительства детей после развода родителей.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Семья Бракоразводный процесс примирение Минюст
Материалы по теме
В Думе предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей
Общество
Глава Минюста предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов
Общество
Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Власти Теннесси сообщили о 16 погибших после взрыва на заводе Общество, 05:14
Главного судебного пристава Курганской области арестовали за растрату Политика, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе Общество, 04:47
В Дагестане задержали подрядчиков за мошенничество на ₽40 млн при ремонте Бизнес, 04:30
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область Политика, 04:17
Times узнала о планах уволить советника Стармера из-за дела о шпионаже Политика, 04:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В США уточнили порядок контроля военными режима прекращения огня в Газе Политика, 03:39
В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль Общество, 03:14
Опрос IFO показал готовность украинцев вернуться домой Политика, 03:13
В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет Общество, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets Общество, 02:18
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 01:59