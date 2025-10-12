В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе
Примирительная процедура при расторжении брака должна стать обязательной, особенно для семей с детьми, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — заявила Буцкая.
Она подчеркнула, что медиатор помогает сторонам договориться, особенно по вопросам, связанным с детьми.
Медиация (лат. mediare — посредничать) — добровольный процесс урегулирования спора при помощи нейтрального посредника (медиатора) для достижения взаимоприемлемого решения.
Депутат отметила, что в Москве уже работает развитая служба медиации, по итогам которой формируется «практически паспорт семьи» с прописанными договоренностями.
По словам Буцкой, даже если брак не сохраняется, медиация снижает конфликт и позволяет супругам не становиться врагами. Она добавила, что долгосрочная задача государства — уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей.
Согласно ст. 22 Семейного кодекса, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Перед этим супругам дается срок до трех месяцев для примирения. Размер пошлины за расторжение брака в России с 1 января вырос почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб.
В сентябре 2024 года глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.
Целью законопроекта в ведомстве назвали «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и определения места жительства детей после развода родителей.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов