Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях

Зарплата в цифровых рублях приходит на специальный счет, открытый на платформе ЦБ, рассказал глава комитета Госдумы. Такой спецсчет можно увидеть в привычном банковском приложении, но он будет отделен от других счетов клиента
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Зарплата в цифровых рублях приходит на специальный счет (кошелек), открытый на платформе Банка России, при этом такой счет виден в обычном банковском приложении, рассказал в эфире РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Со счета в ЦБ цифровые рубли можно вывести на обычный банковский счет и снять в банкомате или кассе, сказал парламентарий, ставший первым получателем зарплаты в цифровых рублях в стране.

Аксаков сообщил, что для того, чтобы проверить, пришла ли зарплата в цифровых рублях, и в дальнейшем провести какие-то операции с этими деньгами, он заходил в привычное банковское приложение, которым пользуется. «Могу сказать, что все прошло в штатном режиме. Я даже удивился на самом деле, насколько бухгалтерия Госдумы быстро освоила эту технологию и смогла, вот, выполнить процедуру зачисления заработной платы на мой цифровой счет в ЦБ», — поделился впечатлениями депутат.

Счет с цифровыми рублями в приложении банка отделен от остальных счетов. «Вы заходите в приложение свое, в приложение банка. И тут же у вас на экране загорается — «цифровой рубль». Ну, по крайней мере, если банк добросовестный, он сразу же покажет всю процедуру или все ваши возможности, которые вы можете использовать. По крайней мере, в моем банке так. И прямо горит картиночка на моем смартфоне — «цифровой рубль». Я нажимаю на эту картиночку. Сразу же открывается страница с цифровым рублем. Там видно, сколько денег на моем счете цифровом, какие платежи я провел. Все так же, как со счетом банковским, на котором вы храните свои деньги», — описал Аксаков.

Цифровыми рублями со счета можно расплатиться. Например, глава комитета Госдумы потратил их на обед в кафе и перечислил в благотворительные фонды. Но важно было заранее убедиться, чтобы и фонды, и кафе тоже имели счета в инфраструктуре ЦБ. «По словам владельца этого кафе, а он присутствовал при этом историческом моменте, когда я обедал, <...> он сам захотел поучаствовать в этом эксперименте, обратился в Центральный банк и ЦБ дал такую возможность», — уточнил Аксаков.

Еще можно вывести средства со счета с цифровыми рублями на обычный банковский счет и обналичить эти деньги, рассказал Аксаков. «Цифровой рубль вы можете в мгновение ока, нажав на одну кнопочку в своем смартфоне, перевести на счет в банке, ну, а потом пойти в банкомат и снять деньги. И я тоже эту процедуру проделал специально для того, чтобы самому себе показать и всем показать желающим», — пояснил парламентарий. Весь процесс по переводу денег со счета ЦБ на счет в банке проходит все в том же приложении или на сайте того коммерческого банка, в котором вы обслуживаетесь, никаких дополнительных программ устанавливать не нужно, указал Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку стал первым человеком, который получил заработную плату в цифровых рублях (17 сентября). После него цифровыми рублями также выплатили стипендии некоторым студентам, рассказал Аксаков. Пока все операции с цифровыми рублями проходят в рамках эксперимента, в котором участвует ограниченное число физических и юридических лиц, а также банки. С 1 сентября 2026 года получать выплаты в цифровых рублях и платить ими смогут все желающие, напомнил Аксаков.

40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле
Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями было запущено 15 августа 2023 года среди ограниченного круга участников. К концу 2024 года число пользователей выросло до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний.

По информации на конец мая 2025 года, в ходе пилотного проекта с цифровым рублем было проведено более 100 тыс. операций, приводил данные Банк России. Почти за два года пилота в цифровой национальной валюте было совершено более 63 тыс. переводов, почти 13 тыс. оплат за товары и услуги и исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов, сообщал ЦБ.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юрий Таманцев
цифровой рубль Банк России Анатолий Аксаков
