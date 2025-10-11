Дрон ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке
Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что удар был нанесен по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города.
Также Приходько опубликовал фотографии поврежденного транспортного средства, на которых видны выбитые стекла и следы крови.
Информации о пострадавших мэр не привел.
Позднее он написал, что в целом из-за украинской атаки пострадали четыре мирных жителя. Среди них — хирург, у которого произошла травматическая ампутация руки и ноги.
В начале сентября два водителя пострадали в результате атаки украинских дронов на три гражданских автобуса в Горловке. В августе четверо детей в Горловке получили ранения в результате сброса «взрывоопасного предмета» с беспилотника.
