Дрон ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке

Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что удар был нанесен по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города.

Также Приходько опубликовал фотографии поврежденного транспортного средства, на которых видны выбитые стекла и следы крови.

Информации о пострадавших мэр не привел.

Позднее он написал, что в целом из-за украинской атаки пострадали четыре мирных жителя. Среди них — хирург, у которого произошла травматическая ампутация руки и ноги.

