Минобороны показало видео с подорванной ВСУ частью аммиакопровода в ДНР
Минобороны опубликовало видео с подорванным Вооруженными силами Украины (ВСУ) участком аммиакопровода Тольятти — Одесса в районе села Русин Яр в ДНР.
На кадрах видно густое облако белого цвета, которое быстро распространяется по поверхности.
«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — сообщили в ведомстве.
Пострадавших среди российских военных нет.
