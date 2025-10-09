Минобороны показало видео с подорванной ВСУ частью аммиакопровода в ДНР

Video

Минобороны опубликовало видео с подорванным Вооруженными силами Украины (ВСУ) участком аммиакопровода Тольятти — Одесса в районе села Русин Яр в ДНР.

На кадрах видно густое облако белого цвета, которое быстро распространяется по поверхности.

«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших среди российских военных нет.